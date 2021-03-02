Миллиардер Дмитрий Пумпянский нацелился на ЧТПЗ

ЧТПЗ уже в ближайшее время могут продать ТМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте-апреле нынешнего года может быть заключена сделка о покупке Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) у основного акционера Андрея Комарова.

Слухи о продаже ЧТПЗ появились в 2020 году. Летом источники сообщали о переговорах Комарова с Загорским трубным заводом московских бизнесменов Дениса Сафина и Николая Егорова.

Однако, как пишет РБК, у ТМК больше шансов купить предприятие. Источники издания сообщают, что продажа трубного бизнеса объясняется желанием Андрея Комарова переключиться на другие проекты.

Пумпянский не в первый раз пытается наладить бизнес в Челябинской области. Так, в 2001 году одна из его компаний приобрела около 50% акций Златоустовского меткомбината (ЗМК). Остальным пакетом владел Марк Лейвиков, ныне являющийся бизнес-партнером семьи Вайнштейнов.

Пумпянский и Лейвиков не смогли выработать единой стратегии развития предприятия, и каждый из них попытался получить над ЗМК абсолютный контроль, что вылилось в череду громких судебных разбирательств, а также обвинений в подлоге, мародерстве и так далее.

При поддержке правительства Челябинской области победил Лейвиков.

В 2007 году ТМК приобрела Российский научно-исследовательский трубный институт (РосНИТИ), расположенный, кстати, совсем недалеко от ЧТПЗ.

Отметим, что семья Дмитрия Пумпянского, состояние которого в 2020 году оценивалось Forbs в 1,8 млрд американских долларов, контролирует также Группу Синара, претендовавшую еще недавно на концессию по организации перевозок общественным транспортом в Челябинске. В настоящее время холдинг планирует зайти на аналогичный рынок в городе-спутнике областного центра Копейске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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