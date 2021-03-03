Среди водителей челябинских маршруток нашли три сотни мигрантов-нелегалов

Жительницу Челябинска осудили за организацию незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела сотрудниками регионального пограничного управления установлено, что челябинка, занимая должность директора компании ООО «Сибер» в период с 2019 года по 2020 год заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры, дававшие право пребывания в РФ якобы на законных основаниях. В результате своих действий бизнесвумен незаконно легализовала в Челябинске более 300 мигрантов.

Являясь членом организованной преступной группы, женщина обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах иностранцев дата-штампов о пересечении государственной границы, разрешений на временное проживание, уведомлений о постановке на миграционный учет по месту пребывания.

В дальнейшем нелегалы направлялись на работу в ООО «Челябинское такси», ООО «Консул», ООО «Караван», ООО «Автобусная компания». За аналогичные действия челябинка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Напомним, в июне 2020 года Советским районным судом Челябинска на основе собранных сотрудниками пограничного управления доказательств осуждены члены организованной преступной группы, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Челябинске.

Один из лидеров ОПГ занимался перевозкой иностранцев через российско-казахстанскую границу. Его супруга обеспечивала их фиктивную постановку на миграционный учет, прописывая в квартирах жителей Челябинска, ведущих антисоциальный образ жизни. В дальнейшем предпринимательница заключала с иностранцами фиктивные трудовые контракты от имени ООО «Сибер».

Всех членов преступной группы привлекли к уголовной ответственности, исходя из распределенных ролей. Однако челябинка решила не бросать прибыльный бизнес.

В сентябре 2020 года она была задержана сотрудниками пограничного управления, а по месту ее жительства прошел обыск. В квартире обнаружили документы иностранцев, поддельные оттиски печатей для оформления трудовых договоров, фиктивные прописки, ноутбук с электронной клиентской базой из числа иностранцев.

Собранные материалы явились основанием для возбуждения в отношении челябинки второго уголовного дела, расследование которого осуществлялось отделом дознания пограничного управления.

В результате рассмотрения дела Тракторозаводский районный суд Челябинска признал бизнесвумен виновной в организации незаконной миграции и приговорил к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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