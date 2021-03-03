В 2020 году южноуральцы «проели» финансовые запасы, а у чиновников выросла зарплата

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала информацию по изменению заработной платы в 2020 году. Данные весьма любопытные.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе по итогам прошлого года увеличилась на 2,5% и составила 47 тысяч 208 рублей 80 копеек.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере научных исследований и разработок (111 тыс 767,7 руб); финансовой и страховой деятельности (83 тыс 719,8 руб); госуправлении и военной безопасности (78 тыс 451,1 руб).

А теперь внимание – за счет каких сфер произошло увеличение показателей.

Наиболее активно рост заработных плат был выражен:

– в деятельности по уходу с обеспечением проживания (на 22,8%) – в эту сферу входят различные интернаты, пансионаты с круглосуточным пребыванием и дома престарелых, сотрудники которых в минувшем году получали «ковидные доплаты»;

– в здравоохранении ( на 14,5%) – тоже за счет «ковидных доплат»;

– в административной деятельности (на 5,6%) – это, в первую очередь, чиновники и сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

Больше всего сократились зарплаты в строительстве (минус 6,3%), гостиничном бизнесе (минус 5%), прочих сферах предоставления услуг (минус 3,6%).

«Вместе с тем, в целом реально располагаемые денежные доходы населения снизились в 2020 году на 2,4%, а снижение сбережений во вкладах показало максимальную отрицательную динамику в сравнении с 2019 годом (минус 43,3%)», – отмечают в КСП.

На этом фоне пошло в рост потребительское кредитование: в целом по России средний размер займов увеличился за год на 29,7% и составил в январе текущего года 224,5 тыс рублей.

В Челябинской области размер потребительского кредита вырос более чем на 22%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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