В Миассе снегоуборочник врезался в троллейбус. Пострадали пассажиры

В Челябинской области снегоуборочный грейдер столкнулся с троллейбусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 2 марта, в 16:35 в районе дома №5 по Тургоякскому шоссе.

64-летний водитель, управляя автогрейдером ДЗ-122Б7, чистившим от снега обочину справа, при совершении маневра перестроения не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигающимся слева в попутном направлении троллейбусом ТРАНС-АЛЬФА под управлением 53-летнего южноуральца.

В результате ДТП пассажирам троллейбуса 45 и 63 лет понадобилась медицинская помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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