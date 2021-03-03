На юг ехать опасно: предупреждение миндортранса Челябинской области

В Челябинской области снова ухудшается погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, в Карталинском, Кизильском и Варненском районах начались метели. Поэтому водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Не стоит планировать автомобильные путешествия и в конце недели: по информации гидрометеоцентра, на юге Челябинской области с 5 по 7 марта ожидаются сильные осадки и метели. В миндортрансе предупреждают, что возможно закрытие дорог.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.03.21

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