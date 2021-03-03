В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 171 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 52 тысячи 689 зараженных. 2 тысячи 85 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 19).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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