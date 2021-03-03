В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 171 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 52 тысячи 689 зараженных. 2 тысячи 85 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 19).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.03.21
В Миассе снегоуборочник врезался в троллейбус. Пострадали пассажиры. / В 2020 году южноуральцы «проели» финансовые запасы, а у чиновников выросла зарплата. / Среди водителей челябинских маршруток нашли три сотни мигрантов-нелегалов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube