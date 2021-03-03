Челябинец, сжегший труп матери ради ее пенсии, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении южноуральца, избавившегося от тела умершей матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Следствием установлено, что мужчина жил совместно со своей 86-летней матерью, которая получала пенсию на банковскую карту.

В августе 2020 года челябинец обратился в полицию с заявлением, что мать ушла из дома и не вернулась. В ходе опроса соседей и родственников установили, что женщину видели в последний раз летом 2018 года.

Впоследствии мужчина сознался, что в августе 2018 года его мать скончалась, так как в силу возраста имела много различных заболеваний. Испугавшись, что лишится средств к существованию, так как нигде не работал, он решил о смерти матери не сообщать. Ночью на велосипеде вывез тело в городской бор, где сжег, останки несгоревших костей закопал на могиле отца.

Имея в распоряжении банковскую карту, горожанин в течение 2 лет получал все полагающиеся матери социальные выплаты, всего свыше 480 тысяч рублей.

Вину южноуралец признал полностью, ранее не судим, не работает. Спустя два года о смерти матери решил сообщить, поскольку сам достиг пенсионного возраста и стал получать пенсию.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.21

В Совете Федерации намерены доработать статью УК о трэш-стримах к лету. / «Не соответствует нормам социальной справедливости»: в Госдуме предлагают пересчитать пенсии работающим пенсионерам. / Мошенники начали обманывать россиян при помощи «Госуслуг». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»