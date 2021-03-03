Задержан директор аэропорта «Челябинск»

В Челябинске ФСБ задержала директора аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники регионального управления ФСБ задержали директора Челябинского авиапредприятия Андрея Осипова.

По данным источников, в настоящий момент топ-менеджер международного аэропорта находится в здании областного управления ФСБ. По одной из версий, его подозревают в мошенничестве со страховыми средствами. По другим, дело в многочисленных сбоях в работе системы безопасности.

Напомним, недавно аэропорт закончил многолетнюю модернизацию. Она обошлась в 2 миллиарда рублей, однако после этого число претензий к работе воздушной гавани Челябинска не уменьшилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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