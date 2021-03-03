«Легким движением руки конина превращается...» Южноуральские производители демонстрируют чудеса изобретательности

В одну из торговых сетей Челябинской области поступила в продажу говядина, «выработанная» из конины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговой группой ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в ФГИС «Меркурий» 2 марта были выявлены нарушения в работе ветеринарного врача ОГБУ «Агаповская ветстанция».

15 декабря 2020 года ветеринарный врач оформил на предприятие ИП Карсакбаева Г.И. (Агаповский район) производственный сертификат на замороженную говядину в количестве 190 кг, выработанную из 270 кг охлажденной конины.

6 января нынешнего года уполномоченным лицом предприятия был оформлен эВСД на эту говядину, которую отправили в торговую сеть СППСК «Фермерский продукт» (Агаповский район) для реализации.

Эти действия приводят к нарушению требований, установленных законами «О ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Ветстанции выдано уведомление о нарушениях со стороны подчиненного государственного врача. Ведомством за нарушение в оформлении документов приостановлена регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта в ФГИС «Меркурий» на 1 месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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