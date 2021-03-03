Новому замгенпрокурора пожаловались на «семейный подряд» в правительстве Челябинской области

Экс-юрист правительства Челябинской области Юлия Нагибина обратилась сегодня к новому замгенпрокурора в УрФО Сергею Зайцеву с просьбой разобраться со странностями «семейных» назначений в администрации южноуральского губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Нагибина заявляла о возможном конфликте интересов в действиях начальника управления госслужбы Челябинской области Татьяны Язовских.

Дело в том, что 1 октября 2020 года в регионе было создано областное автономное учреждение «МФЦ Челябинской области», призванное объединить все МФЦ, расположенные на территории региона. А его руководителем стал Дмитрий Язовских, супруг главы областного управления госслужбы.

«Резерв управленческих кадров находится в ведении управления госслужбы и противодействия коррупции под руководством Татьяны Язовских. И даже, если ее в этот день не было или она не принимала решения, – это все равно очевидный конфликт интересов, потому что это решение (даже без нее) принимали подчиненные: поставить в резерв управленческих кадров Дмитрия Язовских (что было необходимым действием для дальнейшего назначения директором МФЦ)», – уверена Юлия Нагибина.

Свою точку зрения челябинка изложила на личном приеме начальнику управления по надзору в сфере противодействия коррупции Генпрокуратуры РФ Виктору Балдину. После этого Генпрокуратура поручила провести проверку. Однако результаты проверки юриста категорически не устроили. Как рассказала Нагибина, в региональной прокуратуре удовлетворились заверением Татьяны Язовских не принимать в отношении супруга-главы областного МФЦ единоличных решений, а все документы по учреждению давать на подпись своему первому заместителю.

При этом комиссия по служебному поведению в правительстве Челябинской области конфликта интересов в назначении не увидела. Что неудивительно, считает Нагибина, ведь эта комиссия состоит из подчиненных Татьяны Язовских и организует работу этой комиссии все та же чиновница.

«Никакого механизма в этом случае выработать нельзя – это непреодолимый конфликт интересов. И даже если структурное подразделение управления госслужбы и противодействия коррупции, которое курирует МФЦ Челябинской области, переподчинили заму Язовских (допустим), – это все равно ее управление госслужбы, которое она много лет возглавляет. И очевидный конфликт интересов налицо (что же, ее подчиненные не будут ей подчиняться? Или сделают плохо мужу своей начальницы?» – считает челябинка.

В итоге, юрист, не согласившись с отсутствием конфликта интересов, обратилась к исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Павлу Вепреву с жалобой уже на сотрудницу ведомства, проводившую проверку. Но и ответ нового руководителя надзорного ведомства региона, как следует из ее обращения заместителю генпрокурора Зайцеву, челябинку не удовлетворил.

Юрист настаивает, что прокуратура так и не дала оценку того, могла ли (даже сама не голосуя и не подписывая) Татьяна Язовских повлиять на мнение членов конкурсной комиссии, состоящих преимущественно из ее подчиненных и хороших знакомых (коллег) при назначении на пост директора областного МФЦ ее супруга, каким образом он неоднократно попадал в кадровый резерв управленческих кадров и могла ли на это повлиять его жена.

Также надзорное ведомство не ответило, пользовался ли Язовских преимуществами семейного статуса на службе (инсайд, особые условия работы, финансирование, индивидуальный подход, лоббирование интересов), начиная с 2013 года, когда он возглавил МФЦ администрации Челябинска на улице Труда. И не пользовалась ли его супруга ресурсами учреждения (неофициально посмотреть чьи-нибудь персональные данные в базе, «пробить» имущество, родство, иную информацию, необходимую для реализации ее должностных полномочий).

Кроме того, надзорное ведомство не дало оценку тому, что именно к структурному подразделению Язовских присоединили остальные МФЦ региона, оставив его директором. И какую роль в этом сыграла его супруга – куратор административной реформы по государственным и муниципальным услугам (в том числе по объединению МФЦ). При этом «при очевидном изменении трудовых функций не рассматривался вопрос сокращения директора Д. В. Язовских и назначения его вновь», отмечает Нагибина.

В связи с вышеизложенным, челябинка просит замгенпрокурора дать оценку действиям должностных лиц прокуратуры Челябинской области, фактически отказавшихся от мероприятий прокурорского надзора и заново (уже в третий раз) провести прокурорскую проверку по всем фактам, изложенным в жалобе. И принять меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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