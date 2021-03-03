ЧМК не смог оспорить судебное решение о возмещении экологического ущерба

Вступило в законную силу судебное решение о взыскании с ПАО «ЧМК» ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, природоохранная прокуратура проверила исполнение ПАО «Челябинский металлургический комбинат» экологического законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в реку Миасс, по результатам которой выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды.

«Предприятие не обеспечило применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде причинен ущерб», – пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, за период 2016-2017 годов по Баландинскому выпуску сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод составила 47,2 млн рублей.

Челябинским природоохранным прокурором в Металлургический районный суд Челябинска было направлено исковое заявление в интересах муниципального образования о взыскании ущерба. Суд 9 ноября 2020 года взыскал с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» рассчитанную сумму. Однако предприятие попыталось оспорить это решение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебная коллегия по гражданским делам областного суда, рассмотрев 2 марта апелляционную жалобу ЧМК, признала обоснованным взыскание ущерба в пользу Красноармейского района, на территории которого имело место причинение вреда окружающей среде, и взыскала указанную сумму ущерба в пользу муниципального образования.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.21

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