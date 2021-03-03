В Челябинске предложили вернуть транспортное движение на Кировку

В Челябинске предложили подумать над возвращением транспортного движения на участок улицы, превращенный в пешеходную улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости пустить транспорт через пешеходную Кировку заявил эксперт по вопросам развития городской среды Яков Гуревич.

Речь идет только о возвращении общественного транспорта с сохранением запрета проезда частных автомобилей, уточнил эксперт. Это могло бы сделать движение в центре Челябинска более эффективным и экологичным, предполагает он.

«Сегодня движение транспорта по региональной магистрали улицы Воровского – Кирова – мост по Кирова разорвано, что крайне увеличивает время в пути, – отметил Яков Гуревич. – И возвращение общественного транспорта на этот участок сократит время проезда и снизит нагрузку на экологию».

При этом вопрос следует рассматривать в связке с реализацией предложения краеведа Юрия Латышева о превращении в пешеходную зону всего исторического центра города. Это площадь порядка 60 гектаров в границах реки Миасс и улиц Васенко, Российская и Карла Маркса.

В таком случае историческое ядро Челябинска не потеряет своей привлекательности в качестве места отдыха горожан и гостей областного центра. А с учетом увеличения транспортной доступности, к чему должно привести открытие движения по Кирова, привлекательность даже вырастет, считает Гуревич. Благодаря чему выиграют и город, и работающие в центре предприниматели и учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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