В Челябинской области топ-менеджер сотовой компании за взятку увеличил отчисления за аренду

В Челябинской области начальник структурного подразделения сотового оператора предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и получение коммерческого подкупа.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника структурного подразделения компании сотовой связи, расположенного в Верхнем Уфалее, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2020 году коммерсант получил от двух арендодателей более 160 тысяч рублей за продление договоров аренды и увеличение стоимости аренды торговых площадей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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