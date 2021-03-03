В Челябинской области топ-менеджер сотовой компании за взятку увеличил отчисления за аренду

В Челябинской области начальник структурного подразделения сотового оператора предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и получение коммерческого подкупа.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника структурного подразделения компании сотовой связи, расположенного в Верхнем Уфалее, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
По версии следствия, в 2020 году коммерсант получил от двух арендодателей более 160 тысяч рублей за продление договоров аренды и увеличение стоимости аренды торговых площадей.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.03.21
В Челябинске предложили вернуть транспортное движение на Кировку. / Предвыборный блок: Совет Федерации одобрил новые «драконовские» штрафы для россиян. / ЧМК не смог оспорить судебное решение о возмещении экологического ущерба. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube