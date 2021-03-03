Росреестр не смог помешать мошеннику продать квартиру челябинца

В Росреестре признали, что не имеют возможности помешать аферистам продать чужую квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история челябинца, оставшегося без квартиры, которую он сдал мошеннику, стала известна на этой неделе.

Мужчина, купивший жилище восемь лет назад, устроился на работу в другом регионе, а свою челябинскую двушку решил сдать в аренду. Этим и занялись по его просьбе родители.

В апреле на объявление откликнулся молодой человек. Подозрений он не вызвал, по первому требованию предъявив паспорт. Условия его устроили, квартирант без возражений вручил арендодателям плату за первые два месяца, какое-то время исправно передавал хозяевам показания счетчиков. А летом пропал: ни платы, ни звонков от него не поступало. Наведавшись в квартиру, челябинцы поняли, что замок на входной двери кто-то сменил.

Хозяева оставили в двери записку с просьбой связаться с ними. Через некоторое время им позвонила женщина и рассказала, что купила квартиру. По словам новой владелицы, она заплатила за «двушку» 2,4 миллиона рублей – примерно на 20% меньше рынка, но столь низкая цена вопросов у покупательницы не вызвала. Сделку оформляли, как и положено, в МФЦ. С продавцом и риелтором.

В агентстве недвижимости рассказали, что и у них мошенник подозрений не вызвал: на руках у «продавца» были паспорт (как позднее выяснилось, подделка, но очень качественная), все документы на недвижимость. Паспорт проверили: он не был утерян, не аннулирован, не порван, серия и номер совпали. «У нас даже опыта нет, как действовать в таких ситуациях, мы не знали, что такое может быть, – цитирует 74.ru представителей фирмы. – После этого случая обучение специально проходили, как по внешнему виду паспорта распознать, настоящий он или нет. Мы больше не хотим надеяться на регистраторов Росреестра».

Когда хозяин обратился в полицию, выяснилось, что таких случаев в городе уже несколько. Действовал мошенник по одной схеме: снимал квартиры, подделывал паспорта собственников, водил в квартиру потенциальных покупателей, выбирая тех, кто готов внести всю сумму сразу.

Юристы, разбиравшиеся в аналогичных случаях мошенничества, говорят: специалисты МФЦ в подобных ситуациях бессильны. Они не знают правил нанесения реквизита на страницах паспорта, какие шрифты должны быть. Существуют специальные инфракрасные датчики для проверки паспортов на действительность. Но в отличие от банков, в МФЦ таких нет, хотя поставить хотя бы несколько на весь зал – не проблема (их стоимость составляет 5-6 тысяч рублей).

В Росреестре уверены, что челябинец столкнулся с мошенниками – профессионалами высокого уровня. Вычислить их в момент регистрации не представляется возможным, так как госрегистратору для принятия решения о госрегистрации прав документы поступают из МФЦ в электронном виде. «Сотрудники изучают поступившие документы, проверяют реквизиты паспортов заявителей на действительность, сверяют сведения об участниках сделки с ранее внесенными в реестр недвижимости данными об этих лицах. Но госрегистратор – не криминалист, в его полномочия не входит проведение иных процедур, кроме тех, что жестко определены нормами действующего законодательства РФ», – рассказали в ведомстве.

Но возможность застраховаться от таких случаев все-таки есть, отметили в Росреестре. Для этого нужно внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об электронном адресе собственника (в МФЦ такое заявление примут бесплатно), и тогда уведомления обо всех операциях с квартирой будет направляться на указанный адрес.

Челябинец же пытается доказать незаконность сделки в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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