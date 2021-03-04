Ученые впервые подтвердили связь между посттравматическим синдромом и сердечными патологиями

Ученые Южно-Уральского госуниверситета впервые подтвердили связь между посттравматическим стрессорным расстройством и болезнями сердца.

Напомним, посттравматическое стрессорное расстройство (посттравматический синдром, ПТСР) – это один из видов тревожного расстройства, возникающее у людей, переживших страшное событие или реальную угрозу для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, у людей с диагностированным ПТСР нередко наблюдается развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В последнем исследовании, проведенном учеными ЮУрГУ и их коллегами из вузов России, Беларуси и США, эта связь научно подтвердилась. Результаты исследования опубликованы в «Journal of Applied Physiology» (Q1).

Ученые провели эксперимент над лабораторными крысами. Одна группа пребывала в покое, вторую вводили в состояние стресса, воздействуя кошачьим ароматом. У крыс с ПТСР развились множественные признаки повреждения сердца

«Это исследование раскрывает механизм кардиологических осложнений при ПТСР. Он связан с недостаточным уровнем гормонов стресса и развитием окислительного стресса. Дальнейшие исследования связаны с поиском наиболее эффективного способа коррекции кардиологических осложнений в эксперименте. Стало ясно, что кроме психологической помощи людям с ПТСР понадобится еще и поддерживающая кардиотерапия», – сообщил доктор биологических наук, профессор, директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Вадим Цейликман.

Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности лекарственной терапии ПТСР в клинике.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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