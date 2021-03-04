Сокращениями на ЮУЖД заинтересовалась прокуратура

Прокуратура объявила предостережеие одному из подразделений Южно-Уральской железной дороги в связи с грядущими сокращениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, руководство эксплуатационного локомотивного депо уведомило службу занятости о сокращении в марте 35 сотрудников.

При этом 10 человек отказались от перевода на другую должность.

Отметим, что работодатели нередко предлагают подпадающим под сокращение сотрудникам другую должность, но новое место работы зачастую не соответствует ни квалификации, ни специализации переводимого и подразумевает меньшую зарплату.

«В целях недопущения нарушений трудовых прав работников ввиду планируемых организационно-штатных мероприятий руководителю депо транспортным прокурором объявлено предостережение», – сообщили в ведмостве.

Челябинск, Павел Зварзин

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