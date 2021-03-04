В Челябинске автоледи врезалась в автобус. Пострадал младенец

На главной магистрали Челябинска иномарка врезалась в автобус.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 3 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска.
В 19:30 на проспекте Ленина напротив дома №3 28-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где врезалась в снежный вал. После этого иномарка изменила направление движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении прямо автобусом «ЛиАЗ».
В результате происшествия пострадали автоледи и ее новорожденный ребенок (младенец родился в прошлом году).
За прошедшие сутки на территории города зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.03.21
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