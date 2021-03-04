Семь тысяч южноуральцев остались без отопления из-за остановки котельной

В Карталах остановила работу самая большая котельная в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 25% жилого фонда Карталов остались без тепла. Причиной стали несколько порывов на тепловых сетях.

Как уточнили в администрации района, всего произошла четыре порыва. Из-за этого упало давление на теплотрассе. Для устранения последствий аварии пришлось остановить центральную котельную – самую большую в городе.

В итоге без отопления остались более 100 домов, в которых живет больше семи тысяч человек. Также без тепла остаются 6 детских садов, 2 школы и городская больница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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