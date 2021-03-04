В центре Челябинска провалилось дорожное покрытие

Челябинцев предупредили о провале дорожного покрытия в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса произошел провал проезжей части из-за работ на подземных инженерных сетях.

«Во избежание аварийных ситуаций будет установлен дорожный знак 3.24, ограничивающий скорость на данном перекрестке до 20 км/час. Данная мера временная, при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены работы по устранению дефекта на проезжей части», – сообщили в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. А также напоминают, что на перекрестке установлены камеры фото-видеофиксации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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