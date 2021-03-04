Мэрия Челябинска рассказала, с каких участков будут эвакуировать машины

Чиновники сообщили адреса участков, где будет запрещена стоянка автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, в городе будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и предусматривающие принудительную эвакуацию автотранспорта.

Решение об этом принято по итогам работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при мэрии.

«Основанием для установки дорожных знаков послужили затруднения проезда на отдельных участках улично-дорожной сети из-за припаркованных автомобилей, необеспечение треугольника видимости вблизи примыканий, пересечений, пешеходных переходов», – объяснили представители КДХ.

Перечень участков улиц, где будут установлены дорожные знаки 3.27 (остановка запрещена) и 8.24 (работает эвакуатор):

– ул. Труда, д. 164;

– ул. Горького, д. 68;

– ул. Автодорожная (предзаводская территория АО «ЧЦЗ»);

– ул. Энтузиастов, д. 2;

– ул. Коммуны, д. 137;

– ул. Энтузиастов, д. 21А (после выезда с дворовой территории);

– ул. Энтузиастов д. 15В;

– ул. Доватора, д. 35/1;

– ул. Железнодорожная, д. 7;

– Привокзальная площадь, д. 1;

– ул. Свободы, д. 169;

– Свердловский пр., д. 84;

– ул. Воровского, д. 40;

– ул. Скульптора Головницкого от ул. Габдуллы Тукая до ул. Александра Шмакова;

– ул. Жилая, 376В;

– ул. Чичерина, 30 корпус 5 (при движении по пр. Победы).

Данные работы будут выполнены до конца апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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