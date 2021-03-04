После разлива канализации новому МУП Копейска грозит штраф в четверть миллиона рублей

После разлива канализационных стоков в копейском поселке Кадровик прокуратура возбудила административное дело.

Напомним, в конце января в поселке Кадровик, расположенном на территории Копейска, на поверхность выплеснулись канализационные стоки из общегородского коллектора. Аварию не могли ликвидировать в течение нескольких дней. Все это время канализация разливалась по территории поселка в непосредственной близости от жилых построек и земельных участков копейчан.

Непосредственной причиной разлива стал засор канализационного коллектора негабаритными отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска зафиксировало последствия разлива канализационных стоков, в том числе установлено их попадание на западный берег озера Курлады. Это уникальный водоем, ставший местом гнездовья кудрявых пеликанов и бакланов.

Прокуратурой города в отношении юридического лица МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», являющегося гарантирующей организацией водоснабжения и водоотведения на территории Копейска, возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления, материалы направлены в министерство экологии для рассмотрения по существу. Предприятию грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

МУП «КСВВ» начал работу 11 января этого года. С самого начала его преследуют неудачи. Так, собрание депутатов Копейска отказалось выделить предприятию 80 миллионов рублей на покрытие кассового разрыва, образовавшегося до поступления первых платежей горожан. При этом едва ли не с первых дней обслуживания городских сетей МУП столкнулся с многочисленными авариями (износ городской инфраструктуры составляет почти 100%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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