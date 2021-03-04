В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В горнозаводской зоне Челябинской области отмечаются неблагоприятные погодные условия

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе, сейчас в западных районах региона наблюдается снегопад и сильная метель. Дороги пока в проезжем состоянии, но водителей просят проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также обязательно соблюдать скоростной режим.

Отметим, что сегодня ночью и днем 5 марта в горных районах Челябинской области ожидается сильный снег и метели. На дорогах – гололедица (местами сильная). Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, при порывах – до 22 метров в секунду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.03.21

После разлива канализации новому МУП Копейска грозит штраф в четверть миллиона рублей. / Мэрия Челябинска рассказала, с каких участков будут эвакуировать машины. / В Челябинской области за сутки выявлено 165 случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»