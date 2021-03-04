В Челябинской области возбудили уголовное дело о смертельном ДТП с участием «скорой»

По факту столкновения на южноуральской трассе машины скорой помощи и оторвавшегося от иномарки прицепа возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, авария произошла утром среды, 3 марта, на 53 км автодороги Кизильское-Бреды-граница Казахстана на территории Кизильского района. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Челябинской области, от автомобиля «Митсубиси L200» оторвался прицеп. Устройство вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с машиной скорой медицинской помощи. Кроме того, во избежание столкновения с прицепом следовавший за «скорой» автомобиль «УАЗ Патриот» съехал в правый кювет.

В момент столкновения в медицинском авто ехали водитель, фельдшер и три пациента. В результате ДТП 56-летняя пассажирка скорой помощи, которую везли на госпитализацию, скончалась на месте происшествия, водитель и 2 пассажира (женщины 1947 года рождения и 1952 года рождения) получили телесные повреждения. В автомобиле УАЗ пострадало два пассажира – 72-летний мужчина и 69-летняя женщина – получили телесные повреждения разной степени.

Известно, что за рулем «Мицубиси» был известный руководитель фермерского хозяйства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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