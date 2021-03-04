Внук подменил 120 тысяч рублей фальшивками, чтобы дать в долг приятелю

В Октябрьском районе полицейские раскрыли кражу 120 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району поступило сообщение от 77-летнего жителя села Октябрьское о том, что у него похитили 120 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель – знакомый 15-летнего внука заявителя.

Как выяснилось, молодой человек уговорил подростка одолжить ему денег, пообещав вернуть в скором времени, а чтобы никто не заметил пропажу, предложил подменить деньги на фальшивые купюры, на что тот согласился.

Впрочем, возвращать долг приятель и не собирался, он потратил все деньги на свои нужды и развлечения в Челябинске.

По данному факту в отношении подозреваемого сотрудником следствия ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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