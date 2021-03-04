Директора аэропорта «Челябинск» отправили под арест

Руководитель Челябинского авиапредприятия Андрей Осипов отправлен под домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 марта, состоялось заседание Центрального районного суда Челябинска об избрании меры пресечения для директора Челябинского авиапредприятия Андрея Осипова.

Напомним, Осипова задержали вчера, 3 марта, по подозрению в мошенничестве в сфере страхования.

По данным источников, топ-менеджер аэропорта попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого машине провели ремонт на 170 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания следователь ходатайствовал об избрании Осипову в качестве меры пресечения домашнего ареста, так как среди свидетелей есть сотрудники авиапредприятия, на которых директор может оказать давление. Сам Осипов и его адвокат настаивали на невиновности топ-менеджера, но выразили согласие на освобождении под залог.

Судья согласился с позицией следователя. Андрей Осипов заключен под домашний арест до 1 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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