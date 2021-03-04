Южноуральский омбудсмен ищет тех, кто будет подписываться ее именем в «Инстаграме» за бюджетные деньги

Уполномоченной по правам ребенка в Челябинской области оказалось недостаточно пресс-службы для освещения своей работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детский омбудсмен Евгения Майорова объявила о проведении аукциона по освещению своей деятельности. Об этом сообщили в социальных сетях представители одной из политических партий.

«Согласно техническому заданию победителю необходимо будет до конца 2021 года написать и разместить 250 постов о деятельности Евгении Майоровой (по 25 постов в месяц) на общую сумму 147 тысяч 575 рублей, – пишут активисты в своем telegram-канале. – Стоимость одного поста 590 рублей 30 копеек».

Каждый пост должен содержать не менее 500 символов и сопровождаться 1-2 инфографиками или 1-5 фотографиями. При этом исполнитель вправе использовать как собственные фотографии, так и фотоматериалы заказчика с его разрешения.

На первый взгляд, ничего удивительного в этом нет: госструктуры и муниципальные учреждения давно уже практикуют оплату информационного сопровождения своей деятельности, заключая контракты с различными СМИ. Однако в данном случае речь идет о наполнении официального сайта детского омбудсмена, столь же официальных страниц в социальных сетях VK и «Фейсбук». И даже официальной страницы самой Евгении Майоровой в сети «Инстаграм».

«Сейчас у Евгении Майоровой в Instagram 506 публикаций, практически на 300 тысяч бюджетных рублей», – иронизируют активисты.

Интересно, что ранее наполнением официальных страниц занимались сотрудники аппарата уполномоченных региона. Остается лишь догадываться, что побудило г-жу Майорову объявить подобный тендер. То ли объем работы детского омбудсмена настолько увеличился, что заниматься ее освещением чиновникам аппарата стало некогда, то ли такое решение появилось после очередного некорректного высказывания Евгении Майоровой. Напомним, ранее чиновница в личной переписке с общественницей Валентиной Волковой на вопрос, касающийся ситуации с расселением аварийного дома в копейском поселке Потанино, заявила, что омбудсмен не отвечает за расселение аварийных бараков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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