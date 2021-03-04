Родственник скандального застройщика предстанет перед судом за помощь в обмане дольщиков

Первое уголовное дело о строительной афере, охватившей Челябинск и Копейск, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной компании. Он обвиняется в пособничестве в мошенничестве.

Речь о Юрии Стеканове, родственнике застройщика Александра Сребрянского. «По версии следствия, в 2015-2019 годах обвиняемый, являясь родственником фактического руководителя 9 строительных организаций, осуществлявших застройку 29 многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, оказал ему содействие в хищении денежных средств», – уточнили в региональной прокуратуре.

Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2 тысячами 702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 млрд рублей.

При пособничестве Стеканова средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера, считают следователи.

Уголовное дело в отношении фактического руководителя компаний-застройщиков, обвиняемого в мошенничестве, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

На имущество и деньги обвиняемых, доли в уставном капитале юридических лиц, а также имущество третьих лиц наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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