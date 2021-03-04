Родственник скандального застройщика предстанет перед судом за помощь в обмане дольщиков

Первое уголовное дело о строительной афере, охватившей Челябинск и Копейск, направлено в суд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной компании. Он обвиняется в пособничестве в мошенничестве.
Речь о Юрии Стеканове, родственнике застройщика Александра Сребрянского. «По версии следствия, в 2015-2019 годах обвиняемый, являясь родственником фактического руководителя 9 строительных организаций, осуществлявших застройку 29 многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, оказал ему содействие в хищении денежных средств», – уточнили в региональной прокуратуре.
Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2 тысячами 702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 млрд рублей.
При пособничестве Стеканова средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера, считают следователи.
Уголовное дело в отношении фактического руководителя компаний-застройщиков, обвиняемого в мошенничестве, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
На имущество и деньги обвиняемых, доли в уставном капитале юридических лиц, а также имущество третьих лиц наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.03.21
«Стабильность экономической политики» в России: курс рубля ожидает новое падение. / «Жадность государства превалирует»: эксперты о госпомощи бизнесу в России. / Южноуральский омбудсмен ищет тех, кто будет подписываться ее именем в «Инстаграме» за бюджетные деньги. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube