«Приведи друга»: одно из уральских предприятий готово заплатить сотрудникам за новые кадры

Одно из крупных предприятий Южного Урала задействовало сетевые технологии для закрытия вакансий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миасский автозавод «Урал» объявил о начале акции «Приведи друга». Излюбленные банками и страховыми компаниями сетевые технологии руководство предприятия решило применить для преодоления кадрового голода.

«В связи с ростом объема заказов на автомобильном заводе «Урал» открыты срочные вакансии, – говорится в сообщении на официальной странице компании в социальных сетях. – Предприятию нужны новые компетентные сотрудники».

Заняться их поиском кадровики предложили тем, кто уже работает на заводе: для этого им необходимо заполнить бланк заявки, указав контактные данные рекомендуемого товарища и вакансию, на которую тот может претендовать. При этом «посреднику» нужно позаботиться о и том, чтобы новый сотрудник не сбежал с предприятия раньше срока: вознаграждение в размере 1 – 1,5 тысяч рублей он получит, только если новобранец отработает на заводе хотя бы месяц, если приятель продержится 3 месяца сумма вознаграждения вырастет до 2 тысяч.

Отметим, что предприятие в предыдущие годы нередко использовало «кадровые качели»: начинались проблемы с заказами – заявляли об оптимизации производства и сокращении персонала, появлялись новые контракты – снова набирали рабочих. Многих сотрудников такая нестабильность не устраивала, и они больше на завод не возвращались. Однако Миасс – город небольшой, поэтому приток «свежей крови» не мог быть бесконечным. Проблему с кадрами предприятие испытывает около года, и акция «Приведи друга» вполне может быть этаким жестом отчаяния.

Но сейчас ситуация разворачивается таким образом, что вновь пришедшие на завод могут остаться без работы уже через несколько месяцев. Так, «подвис» один из крупных иностранных заказов. Плюс ко всему, существенно подорожал металлопрокат, используемый для продукции АЗ «Урал», – почти в 1,5 раза, и из-за неизбежного роста цены на автомобили могут «сорваться» еще несколько потенциальных клиентов. Поэтому оценить перспективы АЗ «Урал», например, на осень текущего года сейчас достаточно трудно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.03.21

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