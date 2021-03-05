В Златоусте произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

В Златоусте на одном из производств произошел взрыв.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в литейном цехе «Уральской сталелитейной компании» во время разгрузки взорвался только что привезенный баллон с кислородом. Предварительная причина – разгерметизация. Один рабочий погиб, еще один получил травмы.
Отметим, что погибший один воспитывал 6 детей. Администрация города пообещала оказать его семье материальную помощь.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 04.03.21
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