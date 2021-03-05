Южноуральский минсельхоз «подарил» ветстанциям 3,5 миллиона рублей

Руководителей ветстанций Челябинской области наказали за невыполнение госзаданий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в ходе проверки регионального минсельхоза и ветеринарных станций «Южноуральская» и «Уйская» аудиторы выявили многочисленные нарушения.

Так, государственные задания для подведомственных учреждений сформированы министерством без учета регионального перечня государственных услуг, не принимались меры по возврату субсидий в размере 3,5 миллиона рублей в связи с невыполнением показателей госзаданий.

Сами ветстанции допустили нарушения законодательства о контрактной системе, а также обязательств по выполнению в полном объеме государственных заданий. Кроме того, в учреждениях выплачивались премии при отсутствии утвержденных критериев оценки работников, размеров их выплат, а также при невыполнении государственных заданий.

Также допущены иные нарушения законодательства. Так, ОГБУ «Южноуральская ветстанция», ОГБУ «Уйская ветстанция» в установленный срок не исполнены по обустройству сибиреязвенных захоронений (села Степное и Аминево), скотомогильников (поселок Красногорский, Еманжелинск, деревня Вандышевка, село Уйское).

«В связи с тем, что судебные решения в полном объеме, в установленный срок не исполнены, существует риск привлечения правительства Челябинской области к административной ответственности, что в свою очередь может привести к дополнительным расходам средств областного бюджета. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности», – отметили в КСП региона.

По результатам контрольного мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях за невыполнение государственного задания на начальников ОГБУ «Южноуральская ветстанция» и «Уйская ветстанция».

️Отчет аудитора направлен в Законодательное Собрание Челябинской области, губернатору и в прокуратуру региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.21

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