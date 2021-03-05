В Челябинскую область вернулись снегопады

В Челябинской области снова начинаются снегопады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью осадки выпали на севере региона – в Верхнем Уфалее и Нязепетровском районе.

Сейчас снег и метель наблюдаются на западе: в Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах.

Слабая метель – в Увельском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Брединском районах.

Как сообщили в региональном миндортрансе, пока все дороги в проезжем состоянии. Однако мокрый снег будет идти весь день: где-то небольшой, где-то умеренный, на крайнем западе – сильный. В отдельных районах прогнозируются метели.

Суббота, 6 марта, будет малоснежной, а в воскресенье осадки возобновятся.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.03.21

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