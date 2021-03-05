Власти продлили режим самоизоляции для пожилых южноуральцев

В Челябинской области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили «в последний раз».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции для старшего поколения еще на 2 недели.

«Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста. Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек. Грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность», – рассказали в правительстве Южного Урала.

На сегодняшний день в Челябинской области порядка 90 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19, 46% из них – это южноуральцы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, болезни системы кровообращения и т.д.

Челябинск, Виктор Елисеев

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