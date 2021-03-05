Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 53 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 159 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 53 тысячи 13 зараженных. 2 тысячи 105 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 34).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.03.21

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