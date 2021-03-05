Уральские металлурги представили систему электронного документооборота собственной разработки

ММК представил импортозамещающую IT-разработку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», более 10 тысяч сотрудников Группы ПАО ММК переведены на современную российскую систему по управлению бизнес-процессами документооборота и корпоративным контентом «АТАЧ». Презентация IT-разработки состоялась в ходе онлайн-конференции TAdviser «Импортозамещение 2021. Реальный опыт».

Система является собственной разработкой компании «ММК-Информсервис» и стала результатом многолетнего поиска эффективного решения для управления документооборотом в Группе ПАО «ММК». Первоначально для этих целей использовалась зарубежная разработка, которая морально устарела в эпоху цифровизации. Стандартные решения на рынке систем электронного документооборота (СЭД) оказались не слишком удобными в использовании и не учитывали специфику внутренних бизнес-процессов комбината. Поэтому было принято решение о разработке собственной системы. В 2016 году была разработана дорожная карта перевода на систему «АТАЧ» 10 тысяч сотрудников, а уже через год эту систему внедрили во всех организациях Группы ММК.

Специалистам ООО «ММК-Информсервис» удалось создать мобильную, удобную и эффективную систему с дружественным интерфейсом, позволяющую работать с документами легко и быстро. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. Основными преимуществами СЭД АТАЧ являются простой, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного обучения, высокая скорость работы, возможность доступа с мобильных устройств. Кроме того, система обеспечивает возможность интеграции с российским программным обеспечением и любым открытым ПО, имеет коннекторы к основным бухгалтерским системам и системам ЭДО, позволяет вносить изменения в систему без участия разработчика. Отдельно следует отметить возможность подписания документов любыми типами электронной цифровой подписи с помощью любых технологий.

Система АТАЧ готова к внедрению как на предприятиях, участвующих в программе «Импортозамещение», так и в других компаниях, где руководители стремятся к современному подходу в управлении бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративными коммуникациями в своих подразделениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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