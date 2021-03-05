В шести районах Челябинской области сильная метель

Южноуральцев призывают воздержаться от поездок без особой необходимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время сильная метель в Агаповском, Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском и Нагайбакском районах.

Дороги в проезжем состоянии, но передвижение по ним затруднено из-за ограниченной видимости.

Водителей просят без крайней необходимости воздержаться от поездок в вышеперечисленные районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.21

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