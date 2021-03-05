В Челябинске возбудили еще одно уголовное дело о попытке чиновников прикарманить земельный участок

В Челябинске возбудили уголовное дело о превышении полномочий по истории с попыткой высокопоставленной чиновницы присвоить земельный участок стоимостью почти 20 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело о превышении должностных полномочий выделили из материалов дела о мошенничестве, в котором обвиняется экс-директор Челябинского областного фонда имущества Полина Морозова.

Напомним, в настоящее время Центральный районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы и ее экс-супруга. Его материалы поступили в суд в конце минувшего года, и процесс должен был начаться 18 января. Но уже дважды рассмотрение уголовного дела переносилось. Сегодня, 5 марта, состоялось очередное заседание суда.

По версии следствия, Полина Морозова и ее бывший муж планировали обманом оформить в собственность участок земли рыночной стоимостью почти 20 миллионов рублей в Курчатовском районе областного центра.

Землю арендовал отчим чиновницы. Чтобы манипуляции с участком не вызвали ненужных вопросов, право аренды бизнесмен переуступил фирме уже бывшего родственника. Затем на его территории разместили быстровозводимую конструкцию. Благодаря этому интересанты намеревались получить право на выкуп земли без торгов по цене, серьезно уступающей рыночной, а затем построить на участке ТРК. Однако в дело вмешалась ФСБ.

На этой неделе СКР возбудил еще одно уголовное дело, основываясь на материалах «дела Морозовой» – на сей раз по факту превышения должностных полномочий. Пока фигурантов в деле нет. Но не исключено, что среди них могут оказаться чиновники мэрии Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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