В Челябинске чиновники гоняют детей по всему городу ради диспансеризации

Челябинцам приходится убить полдня, чтобы их дети – воспитанники спортшкол прошли диспансеризацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские чиновники настолько озабочены подготовкой подрастающих спортсменов, что даже прохождение ими обязательной ежегодной диспансеризации используют для поддержания их физической формы. Об этом рассказала депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

«Каждый год мы проходим от спортшколы диспансеризацию. Такой квест неподготовленному не осилить, – поделилась впечатлениями парламентарий. – За последние три года физдиспансер переезжал на моей памяти раз пять: улица Труда, улица Красного Урала, улица Тимирязева, опять Красного Урала, снова Тимирязева».

Но просто менять место дислокации чиновники сочли, видимо, недостаточно тонизирующим. И решили отправить юных спортсменов по врачам, принимающим... в разных медицинских учреждениях. Первые два кабинета находились в областной клинической больнице на Воровского, 70. «Потом мы с тренером и шестью детьми запихнулись в машину и поехали на Тимирязева, 19 проходить еще три кабинета. Причем медкарты детей остались на Воровского. Если ребенок стоит, к примеру, на учете, то врач на Тимирязева об этом ни сном, ни духом не осведомлена», – возмущается челябинка.

А еще воспитанникам спортшкол дали направления в частную клинику на сдачу анализов по крови. Видимо, таким образом чиновники решили поддержать частников на фоне снижения объемов оказания платных услуг из-за пандемии коронавирусной инфекции. Благо родителям спортсменов платить за анализы не пришлось: то ли за них заплатит ФОМС, то ли финансирующее спортшколы региональное минспорта.

Какой толк от действующих спортивных и медицинских чиновников, если они даже такой процесс первичного звена, как диспансеризация, не могут обеспечить, задается вопросом парламентарий. Причем речь о спортсменах-разрядниках, о детях, представляющих регион на соревнованиях всероссийского и европейского уровня.

«Был полноценный диспансер на улице Коммуны, с полным оснащением. Там мы, будучи детьми-спортсменами, проходили диспансеризацию. Вот вы закрыть его закрыли, а новый, видимо, вам ни к чему. Да и правда, зачем?» – выговаривает чиновникам депутат и предлагает: «Может быть, сами переедете на Тимирязева, 19 в цоколь, а свои кабинеты освободите для размещения физдиспансера для наших детей-спортсменов? Что, в городе нет ни одного муниципального помещения для размещения диспансера?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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