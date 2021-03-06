От коронавируса скончались еще шесть южноуральцев

В Челябинской области продолжает снижаться число больных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на 6 марта подтверждено 53 тысячи 169 случаев заболевания COVID-19 (+ 156 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

️За прошедшие сутки выписаны 174 человека. ️Больных COVID-19 – 5229 человек.

Умерло 10 человек: от COVID-19 – 6 человек, от других причин – 4 человека. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 115 инфицированных, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 40.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.21

ЦБ обеспокоен: россияне массово ринулись страховать жизнь. / Самые крутые слухи недели: не пахнет…. / В центре Челябинска в подземном переходе рухнула мраморная облицовка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»