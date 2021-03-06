В Челябинске больше сотни жилых домов остались без воды

Половина района в Челябинске осталась без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра сегодня, 6 марта, без водоснабжения остались жители Ленинского района. Об этом сообщают горожане.

По словам челябинцев, горячая и холодная вода исчезли из кранов около 9:00.

По данным сайта МУП ПОВВ, масштабное отключение связано с аварией на водоводе диаметром 700 миллиметров около дома №49 по улице Ереванская.

Полностью вобоснабжение было прекращено в 10:00. Под отключение попали 100 многоквартирных домов на улицах Дзержинского, Новороссийская, Машиностроителей, Кронштадтская, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумская, Ереванская, Безрукова, Коммунаров и поселок Сельмаш.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.21

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