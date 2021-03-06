В уральском городе рядом с мусорными баками нашли труп в ковре

В одном из городов Челябинской области на контейнерной площадке обнаружили труп.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», завернутый в ковер труп нашли на контейнерной площадке в Троицке. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, дикая находка произошла вчера, 5 марта, около 18:20. Как рассказали троичане, на месте работали полиция и оперативно-следственная группа.
С пугающей находкой разбираются следователи.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.03.21
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