Семеро южноуральцев умерли от COVID-19

Число инфицированных коронавирусом южноуральцев приближается к 53,5 тысячам человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 марта подтверждено 53 тысячи 322 случая заболевания COVID-19 (+ 153 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписан 171 человек. ️Больных COVID-19 – 5202 человека.

Умерло 9 человек: от COVID-19 – 7 человек, от других причин – 2 человека

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 124 инфицированных, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 47.

Челябинск, Виктор Елисеев

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