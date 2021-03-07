Семеро южноуральцев умерли от COVID-19

Число инфицированных коронавирусом южноуральцев приближается к 53,5 тысячам человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 марта подтверждено 53 тысячи 322 случая заболевания COVID-19 (+ 153 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписан 171 человек. ️Больных COVID-19 – 5202 человека.
Умерло 9 человек: от COVID-19 – 7 человек, от других причин – 2 человека
Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 124 инфицированных, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 47.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.03.21
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