Автобус из Челябинской области врезался в фуру. Есть погибшие

Автобус с туристами, возвращавшийся из Челябинской области, попал в смертельное ДТП в Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Бакшортостан, авария произошла в субботу, 6 марта, на территории Иглинского района.

По предварительным данным, около 23:40 по местному времени на 1496-ом километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись две «фуры». После чего один из грузовиков столкнулся с пассажирским автобусом, возвращавшимся из Златоуста.

В результате ДТП водители большегрузов погибли. Известно, что в салоне автобуса находились 39 человек. Пострадал водитель автобуса и один 12-летний пассажир.

Челябинск, Виктор Елисеев

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