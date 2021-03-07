Метель задержалась на Южном Урале

В Челябинской области усиливается ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 8 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, порывы ветра 16-21 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В связи с этим органам исполнительной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

Принимая во внимание прогноз относительно метелей и сильного ветра, автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

«Перед поездкой на дальнее расстояние обязательно запаситесь топливом, продуктами, теплой одеждой, проверьте, заряжен ли мобильный телефон! – рекомендуют в ГУ МЧС. – В случае происшествий как можно быстрее звоните на телефоны экстренных служб – «112» и «101».

Челябинск, Виктор Елисеев

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