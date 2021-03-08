В Челябинской области за сутки скончались еще 10 человек, инфицированных коронавирусом

На Южном Урале сохраняются показатели суточной смертности среди больных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 марта подтверждено 53 474 случая заболевания COVID-19 (+ 152 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников – 1 человек).

За прошедшие сутки выписан 169 человек. ️Больных COVID-19 – 5175 человека.

Умерло 10 человек: от COVID-19 – 5 человек, от других причин – 5 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 134 инфицированных, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 47.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.03.21

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