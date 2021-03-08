Каждый второй предприниматель в России – женщина

Почти половина предпринимателей России – женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным реестра малых и средних предприятий, в 2021 году общее число предприятий малого бизнеса составило 3,31 миллиона. При этом женщин-предпринимательниц – 1,33 миллиона, или 40,2%. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса».

Причем среди самозанятых женщин также около 40%. По информации ФНС, с начала эксперимента по введению специального налогового режима общее количество самозанятых достигло 1,8 млн, из них 747 тыс. – женщины.

Доход женщин превысил 100 млрд рублей (32% оборота самозанятых). Наибольшее количество самозанятых женщин (46%) относятся к возрастной категории от 35 до 60 лет. 42% предприимчивых россиянок от 21 до 35 лет. 7% женщин-самозанятых не исполнилось еще 21 года. И 5% – старше 60 лет.

В некоторых регионах доля самозанятых женщин преобладает над долей мужчин. Например, в Республике Бурятия цифра достигает 58,66%, в Курганской области – 55,62%, в Забайкальском крае – 55,13%, а в Республике Алтай – 54,62%, отмечает telegram-канал.

Наиболее популярны среди женщин-самозанятых, пишут авторы канала, – деятельность в сферах маркетинга и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства, парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра, создании собственной продукции, дизайна интерьеров и пошива одежды.

Наибольший доход бизнес-леди получают в сфере консультирования по вопросам здоровья, аналитике данных, программировании, строительстве, проектировании, техобслуживании и бухгалтерии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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