В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

На Южном Урале продлили неблагоприятный метеопрогноз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 9 марта в отдельных районах региона ожидаются метели, порывы ветра 16-21 метров в секунду. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, ночью на крайнем западе до сильного, на дорогах снежные заносы, гололедица, в горах сильная.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В связи с этим органам исполнительной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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