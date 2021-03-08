Шесть районов Южного Урала захватили сильные метели

В шести районах Челябинской области разыгрались метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сложная погодная ситуация сейчас наблюдается в Агаповском, Нагайбакском, Кизильском, Верхнеуральском, Брединском и Чесменском районах. Там поднялась сильная метель, на дорогах переметы, ограниченная видимость.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Выбирайте скоростной режим и соблюдайте дистанцию! – обращаются к южноуральцам представители ведомства. – Пожалуйста, без крайней необходимости не выезжайте сегодня на трассы южных районов области».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.03.21

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. / Каждый второй предприниматель в России – женщина. / В Челябинской области за сутки скончались еще 10 человек, инфицированных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»