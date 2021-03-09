В Челябинской области сошли с рельсов вагоны с цинковым концентратом

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства схода вагонов грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 8 марта в 17:15 минут на 2005 километре 5 пикета станции Миасс-3 Южно-Уральской железной дороги произошел сход вагонов подвижного состава, груженных цинковым кварцевым концентратом. По данному факту проводится процессуальная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции.

По предварительным данным в результате железнодорожного происшествия сошло с рельсов два вагона. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, устанавливается размер причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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