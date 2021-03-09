Юг Челябинской области продолжает заметать снегом

Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах.

Метель и сильный ветер в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Брединском, Варненском, Карталинском и Кизильском районах.

Напомним, ранее в регионе было продлено действие штормового предупреждения. По данным синоптиков, сегодня, 9 марта, в отдельных районах Южного Урала ожидаются метели, порывы ветра 16-21 метров в секунду. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах снежные заносы, гололедица, в горах сильная.

Челябинск, Виктор Елисеев

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