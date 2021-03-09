В Челябинской области за сутки выявлено 149 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 149 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 53 тысячи 623 зараженных. 2 тысячи 143 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 58).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.03.21

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